Lamborghini установила новый рекорд по продажам автомобилей

Впервые за всю шестидесятилетнюю историю существования бренда Lamborghini компания смогла продать более десяти тысяч автомобилей за год: за 2023 год Lamborghini продала 10 112 авто, что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Ожидаемо, но самой популярной моделью Lamborghini оказался кроссовер Urus: таких автомобилей в 2023 году компания смогла продать 6087 экземпляров.

За всё тот же 2023 год Lamborghini также продала 3962 суперкаров Huracan. Ожидается, что в нынешнем году данная модель будет заменена новой гибридной версией.