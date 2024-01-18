Волочкова объяснила, почему не едет в зону СВО

07:17 2024-01-18
Волочкова объяснила, почему не едет в зону СВО

Анастасия Волочкова убеждена, что ее присутствие в Донбассе бессмысленно, ведь она нужна больше на сцене РФ.

На пресс-конференции в российской столице Анастасия Волочкова заявила, что готова поддержать свою страну везде.

Балерина заверила, что готова поехать в Донбасс, но должна понимать свою миссию там.

Артистка рассказала, что нужна в Москве, куда на свои выступления зовет членов семей участников СВО, таким образом оказывая поддержку этим людям.

Волочкова утверждает, что готова поддержать Россию даже на Луне, если это потребуется.

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