Волочкова объяснила, почему не едет в зону СВО

На пресс-конференции в российской столице Анастасия Волочкова заявила, что готова поддержать свою страну везде.

Балерина заверила, что готова поехать в Донбасс, но должна понимать свою миссию там.

Артистка рассказала, что нужна в Москве, куда на свои выступления зовет членов семей участников СВО, таким образом оказывая поддержку этим людям.

Волочкова утверждает, что готова поддержать Россию даже на Луне, если это потребуется.