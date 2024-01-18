Волочкова собрала пресс-конференцию в Москве, чтобы объяснить, что ее нельзя отменить из-за слива эротического ролика

07:41 2024-01-18
Волочкова собрала пресс-конференцию в Москве, чтобы объяснить, что ее нельзя отменить из-за слива эротического ролика

Анастасия Волочкова в ходе пресс-конференции оценила действия того, кто снимал ролик, и слив домашего видео в Сеть, заявив, что ее нельзя из-за этого отменить.

Анастасия Волочкова посетовала на то, что пригласила в дом людей, которых считала близкими друзьями, с которыми она могла дурачиться и делать все, что угодно, а они оказались подлыми личностями.

Балерина упомянула имя того, кто снимал скандальный ролик. Оказалось, что это экс-директор Никиты Джигурды по имени Евгений.

Артистка считает, что именно он мог слить видео в Сеть.

Анастасия объяснила, что не давала добро на то, чтобы ролик был опубликован в интернете, а потому это нарушение границ личной жизни.

Волочкова пообещала, что, если ей не позволят выступать после хоум-видео, она поставит сцену в поле, где будет танцевать.

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