Рэп-исполнитель Pharaoh в первый раз появился на людях со своей супругой-экстрасенсом Егоровой

Телеграм-канал Peopletalk информирует, что возлюбленные вышли вместе в свет впервые за долгое время.
Рэпер выбрал для появления на людях черные брюки, рубашку и бомбер, его супруга — тренч и брюки.
В феврале прошлого года Pharaoh сообщил о помолвке с избранницей, финалисткой "Битва Экстрасенсов" Софьей Егоровой.
Тогда он выложил в Сеть фото двух рук — женской и мужской, на которых были кольца. Рэпер подписывать изображение не стал, но сопроводил его такими говорящими символами, как сердце, бокалы шампанского, кольцо.
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