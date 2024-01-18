Рэп-исполнитель Pharaoh в первый раз появился на людях со своей супругой-экстрасенсом Егоровой

Телеграм-канал Peopletalk информирует, что возлюбленные вышли вместе в свет впервые за долгое время.

Рэпер выбрал для появления на людях черные брюки, рубашку и бомбер, его супруга — тренч и брюки.

В феврале прошлого года Pharaoh сообщил о помолвке с избранницей, финалисткой "Битва Экстрасенсов" Софьей Егоровой.

Тогда он выложил в Сеть фото двух рук — женской и мужской, на которых были кольца. Рэпер подписывать изображение не стал, но сопроводил его такими говорящими символами, как сердце, бокалы шампанского, кольцо.