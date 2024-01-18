Даве приписывают роман с Мэри Краймбери, с которой он уже встречался раньше

Кроме того, на одном из фото Давы внимательные представители СМИ заметили девушку с таким же маникюром, что у Мэри Краймбери.

Также бывшие избранники, а, может, уже и не бывшие, выставили в соцсетях одну и ту же виллу.

Весной 2022 года появились информация о том, что Краймбрери и Давид Манукян встречаются.

В конце апреля того же года Дава подтвердил, что у него новая любовь, имя которой рассекречивать не стал.

Позднее журналисты засняли блогера на свидании с исполнительницей. По имеющейся информации, в июне 2022 года пара рассталась.