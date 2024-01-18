Водонаева высмеяла ссору Бородиной и Жигаловой, выложив монтаж эпизода из сериала «Слова пацана»

Алена Водонаева смонтировала ролик из эпизодов телепроектов "Слово пацана" и "Бригада".

В "роли" Бородиной выступал Иван Янковский, звонивший в образе Вовы Адидаса: "Алло, кафе "Снежинка"? Это Вова Адидас из "Универсама". Желтого позови".

Жигалову "сыграли в кино Водонаевой" герои "Бригады", роли которых достались Павлу Майкову, Дмитрию Дюжеву, Сергею Безрукову.

В выбранном эпизоде персонажи "посылают" звонившего им "чебурека". Ролик завершает монолог Вовы Адидаса, который, побеседовав с оппонентами, пришел к выводу, что его людям хотят "предъявить" за видеомагнитофон.

Ранее Бородина накинулась на Жигалову, обвинив ту в "работе в крысу" и поведении не "по понятиям". Журналистка предположила, что Ксения пересмотрела сериал "Слово пацана", раз стала оценивать окружающих "по понятиям".

Жигалова обратила внимание, что не думала оскорблять Бородину, а только говорила правду о чертах характера ведущей, о которых всем известно.