Шварценеггера оштрафовали в аэропорту Мюнхена на 35 000 EUR за то, что он вез дорогие часы

Таможенники задержали Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена из-за имевшихся при нем дорогих часов, которые тот забыл задекларировать.
Актер объяснил, что намерен был продать часы на благотворительном аукционе перед Всемирным климатическим саммитом, положив их в багаж.
Сотрудники таможни не приняли объяснений артиста, заявив, что правила въезда одинаковы для всех.
Сейчас мировую знаменитость проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.
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