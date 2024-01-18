Шварценеггера оштрафовали в аэропорту Мюнхена на 35 000 EUR за то, что он вез дорогие часы

Таможенники задержали Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена из-за имевшихся при нем дорогих часов, которые тот забыл задекларировать.

Актер объяснил, что намерен был продать часы на благотворительном аукционе перед Всемирным климатическим саммитом, положив их в багаж.

Сотрудники таможни не приняли объяснений артиста, заявив, что правила въезда одинаковы для всех.

Сейчас мировую знаменитость проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.