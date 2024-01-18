Король Британии Карл III и его невестка Кейт Миддлтон ложатся на операционный стол

Король Британии Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на время вынуждены отказаться от монарших обязанностей. Оба отправляются на «больничный», сообщает 5-tv.ru со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Жена принца Уильяма уже перенесла плановую операцию на брюшной полости. Она прошла успешно, однако до полного восстановления принцессе Уэльская придется пролежать 10-14 дней.

Кейт Миддлтон надеется, что общественность правильно трактует ее желание на время отстраниться от публичности. К своим обязанностям она не вернется до конца марта.

Также к операции готовится и Карл III. Королю предстоит лечение увеличенной простаты. Хотя заболевание серьезное, у врачей состояние пациента не вызывает опасений.

Как и тысячи мужчин, король обращается за лечением увеличенной простаты. Состояние Его Величества доброкачественное, на следующей неделе он отправится в клинику для проведения корректирующей процедуры, — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Запланированные на этой неделе мероприятия король отложил. Чтобы предотвратить слухи, дворец сделал объявление.