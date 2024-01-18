Люди, которые не носят трусы, меньше подвержены стрессу

Звезда ТикТок Леа Кенион в рамках личного блога сообщила, что перестала носить трусы.

Леа обратила внимание, что без нижнего белья у нее понизился общий уровень стресса.

Некоторые подписчики блогерши в комментариях к ее публикации отметили, что также не носят трусов или надевают их только под джинсы.

Эти люди согласны с Кенион в том, что стали меньше нервничать, отказавшись от вышеназванного "предмета гардероба".

Интересно, что медики также утверждают, что отказ от ношения нижнего белья имеет свои плюсы. В такой ситуации снижается риск развития молочницы, натирания интимных мест и аллергии.