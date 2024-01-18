Влад Топалов и Регина Тодоренко снимают виллу на Мальдивах более чем за 1100 долларов в сутки

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с певцом Владом Топаловым и детьми отдыхает на Мальдивах в роскошном особняке, сообщает kp.ru.

Вилла обходится им 99 тысяч российских рублей в сутки. В этот тариф входит мороженое в неограниченном объеме и многие другие сладости.

Я долго об этом мечтала! Так хотелось вместе вырваться на край Земли, чтобы только мы рядышком на белом песке, с вкусной едой, на красивой уютной вилле, - написала 33-летняя блогерша.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018-м году. В том же году у них родился сын Михаил. А летом 2022-го на свет появился второй сын Мирослав.