Влад Топалов и Регина Тодоренко снимают виллу на Мальдивах более чем за 1100 долларов в сутки

09:48 2024-01-18
Влад Топалов и Регина Тодоренко снимают виллу на Мальдивах более чем за 1100 долларов в сутки

В этот тариф входит мороженое в неограниченном объеме и многие другие сладости.

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Телеведущая Регина Тодоренко вместе с певцом Владом Топаловым и детьми отдыхает на Мальдивах в роскошном особняке, сообщает kp.ru.

Вилла обходится им 99 тысяч российских рублей в сутки. В этот тариф входит мороженое в неограниченном объеме и многие другие сладости.

Я долго об этом мечтала! Так хотелось вместе вырваться на край Земли, чтобы только мы рядышком на белом песке, с вкусной едой, на красивой уютной вилле, - написала 33-летняя блогерша.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018-м году. В том же году у них родился сын Михаил. А летом 2022-го на свет появился второй сын Мирослав.

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