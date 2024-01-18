Канье Уэст вырвал зубы и заменил их титановыми протезами

46-летний рэпер Канье Уэст вдохновился героем по кличке Челюсти из американского фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня полюбил» и придумал макет для титановых протезов, которыми заменил свои собственные зубы.

Это удовольствие обошлось музыканту в 850 тысяч долларов. Зубные протезы ему установил доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз при помощи коллеги Наоки Хаяши.

В интервью DailyMail стоматолог уточнил, что цена такой операции превышает стоимость установки бриллиантов на зубы.

Канье свыше 10 лет жил с имплантами вместо зубов, причем рэпер украсил их золотом и бриллиантами. Он полностью тогда заменил нижний ряд зубов.