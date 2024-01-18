Ученые назвали привычки, которые позволяют сохранять ясный ум в преклонном возрасте

Доцент Месуламского центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера при Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен и ее коллега из Университета Южной Калифорнии Дженнифер Эйлшир сообщили об особенностях образа жизни людей, которые могут похвастаться долгой жизнью.

Ученые обратили внимание, что мозг долгожителей больше похож на мозг более молодых людей. У них выявлена меньшая потеря объема мозга.

Тамар Гефен сообщила, что ясный ум до глубокой старости сохраняют те, кому повезло с генетикой, экологией в области проживания. Также важна активность по жизни.

Привычками большинства долгожителей, по заверениям ученых, являются постоянная двигательная активность, способность снизить контролируемый стресс на работе, дома, в социуме, занятие общественно-полезной деятельностью, регулярная тренировка собственного мозга, наличие хобби.