Собчак заявила, что участники шоу Дудя недалекие личности

Своим отношением к гостям Юрия Дудя Ксения Собчак поделилась в рамках проекта "Ненавижу тебя? 2.0", которое вышло в рамках Ютуб-канала издания "Холод".

Ксения Анатольевна не стала скрывать, что относится с уважением к Дудю как к журналисту и с удовольствием смотрит его интервью.

Гостей же шоу Юрия, выступающих за СВО, ведущая назвала неспособными доказать свою правоту.

Собчак недоумевает, с какой целью Дудь берет интервью у людей недалеких, смешных, не умеющих отстоять собственную позицию.

Журналистка отметила, что не согласна, к примеру, с писателем и политиком Захаром Прилепиным, но признает, что он человек умный, умеющий доказать собственную точку зрения.