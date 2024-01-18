Имя счастливчика, выигравшего 1 000 000 000 рублей в новогодней лотерее «Русское лото», озвучено

Светлана Семенова призналась, что ни она, ни муж везунчиками по жизни никогда не были. Им приходилось рассчитывать всегда только на собственные силы, чтобы быть полезными не только себе, но и детям, обществу.

Женщина отметила, что просто им никогда ничего не доставалось. Она сама вынуждена была "пахать" на двух работах, муж зарабатывал тяжелым физическим трудом.

Скоро у Светланы и Юрия 40-летний юбилей со дня свадьбы.

У пары есть двое взрослых детей, которые проживают вдали от родителей. Дочь трудится в качестве врача-невролога, а сын выбрал профессию стоматолога.