Возле замка Пугачевой и Галкина в Подмосковье обнаружили огромную плантацию конопли

Сотрудники МВД РФ выложили видео из деревни Черная Грязь Московской области, где задержаны 2 «предприимчивых» местных жителя, сообщает kp.ru.

Задержанные засадили в деревне целую плантацию конопли. В их кладовой на полках вместо банок с вареньями и соленьями стояли банки с наркотическим содержимым. Согласно заключению экспертов, всего изъято более 21 килограмма марихуаны, - уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Плантация была размером с футбольное поле, ее накрыли крышей. Масштабы конопляного поля впечатлили даже полицейских.

«Плантаторы» отправлены под стражу, следователи преступили к изучению обнаруженных контактов наркоторговцев, чтобы выявить всех распространителей и потребителей наркотической травы.