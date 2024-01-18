Российский актер Анатолий Руденко задержан с наркотиками

13:10 2024-01-18
Российский актер Анатолий Руденко задержан с наркотиками

41-летний актер заявил, что пакет нашел на улице, когда гулял с питомцем и принял порошок за яд для собак, который разбрасывают по парку догхантеры.

Анатолий Руденко зедержан вечером 17 января с наркотиками. Как сообщает starhit.ru, актер возвращался домой на такси, когда авто остановили сотрудники ДПС.

Инспекция не планировала проверять пассажира, но, увидев, что тот нервничает, досмотрела и нашла при нем пакет с белым порошком.

Звезда поехал в отделение с представителями полиции. 41-летний актер заявил на допросе, что пакет нашел на улице, когда гулял с питомцем. По его словам, он принял порошок за яд для собак, который разбрасывают по парку догхантеры.

Мужчина положил пакетик в карман куртки и забыл о нем. И только 17 января вспомнил про находку и осознал, что это - наркотики. Показания Анатолия подтвердил его коллега.

Правоохранители начали проверку.

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