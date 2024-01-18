Юлия Высоцкая закрывает «Кулинарную студию» из-за огромных убытков

13:20 2024-01-18
Юлия Высоцкая закрывает «Кулинарную студию» из-за огромных убытков

Телеведущая лишилась почти 5 миллионов российских рублей и хочет избавиться от убыточного бизнеса.

Жена российского режиссера Андрея Кончаловского ликвидирует фирму «Кулинарная студия». Ведущая шоу «Едим дома» на канале НТВ уже собрала все необходимые документы, сообщает thevoicemag.ru.

Издание уточняет, что звезде этот проект с 2019 по 2022 годы принес 4 718 000 рублей убытков. В 2022 году она заработала более 13 миллионов рублей, и большую часть их отнесли к «прочим доходам».

Деятельность «Кулинарной студии» связана с поставкой еды в различные заведения.

Судя по всему, желающих попробовать сырничков от Высоцкой стало меньше.

Правда, сама ведущая остаётся совладелицей ещё 13 компаний, чья деятельность в основном тоже связана с ресторанами и едой, - отмечает издание со ссылкой на Тelegram-канал Shot.

Авторское кулинарное шоу Юлия ведет уже более 20 лет. В последние годы интерес к этой программе значительно возрос в интернете. Блогеры внимательно разбирают и критикуют мастерство Высоцкой.

Одним из самых популярных стал сюжет, где заслуженная артистка РФ готовит сырники. Прославились в Сети и е рецепты ракового супа и йоркширского пудинга. 

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