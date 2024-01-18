Хабиб отверг предложение вернуться в UFC за 40 миллионов долларов

13:35 2024-01-18
Хабиб отверг предложение вернуться в UFC за 40 миллионов долларов

Его последний бой состоялся осенью 2020 года, тогда спортсмен победил американца Джастина Гэтжи, а потом заявил о завершении профессиональной карьеры.

Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, два года назад отверг предложение в $40 миллионов о возобновлении карьеры. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на одноклубника россиянина Даниэля Кормье.

Хабиб нам сказал, что отклонил предложение UFC на $40 миллионов. Он сказал: «Я отказался от $40 миллионов, брат. Я уже закончил».

Не знаю, что может его заставить вернуться в UFC, если он отказался от такой суммы два года назад, - заявил американец.

Ранее экс-боец UFC Чейн Соннен допустил, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить свою карьеру.

Последний бой Хабиба Нурмагомедова состоялся осенью 2020 года, тогда он победил американца Джастина Гэтжи. После этого боя спортсмен заявил о завершении профессиональной карьеры.

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