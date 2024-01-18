Китайские автопроизводители оснастят свои машины российской электроникой

14:50 2024-01-18
Китайские автопроизводители оснастят свои машины российской электроникой

И дело далеко не в симпатиях к российским технологиям, а в местном законодательстве.

16 явнаря на территории завода "АвтоВАЗ" в Тольятти прошло совещание, посвящённое локализации китайских автомобилей в России. Председателем совещания выступил замминистра промышленности РФ Василий Шпак.

Участники совещания сошлись во мнении, что китайские авто крепко укоренились на российском рынке, однако для дальнейшей реализации автомобилей из Китая в России концерны КНР должны соблюсти некоторые условия.

Ключевым из этих условий назвали оснащение китайских автомобилей российской электроникой. При этом Шпак напомнил, что электронная "начинка" авто составляет до 40 процентов стоимости машины.

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