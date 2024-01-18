Названы марки автомобилей, которые чаще всего угоняют в России

Известно, что в 2023 году общее количество автоугонов в России снизилось на 23 процента по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция была замечена ещё в 2021 году: с тех пор число автоугонов в стране постоянно снижается.

Тем не менее, злоумышленники продолжают красть чужие автомобили и даже имеют своеобразный рейтинг популярности, по которому некоторые марки угоняют чаще, чем другие.

В частности, в минувшем году в России чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Mercedes-Benz. Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов подчёркивает, что статистика составлена из застрахованных машин, оказавшихся в угоне.