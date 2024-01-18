Компания Google сообщила о грядущем сокращении 1000 сотрудников

По словам Сундара Пичаи, в 2024 году корпорация Google действительно вынуждена сократить свой штат на тысячу сотрудников, поскольку плановые увольнения помогут оптимизировать работу компании, позволив оставшимся работникам осуществлять свои обязанности эффективнее.

Пичаи подчёркивает, что в нынешнем году руководство Google намеревается инвестировать в наиболее приоритетные отрасли работы компании. При этом бизнесмен не рассказал, о каких отраслях идёт речь.

Также Сундар Пичаи отметил, что сотрудникам, которые попали под сокращение, дали 60 дней на поиск новой работы внутри компании Google.