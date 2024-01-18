В Россию вернулся комик Александр Гудков

Комик Александр Гудков неожиданно вернулся в Россию, сообщает ura.news со ссылкой на читателя.
Артист был замечен в московском аэропорту Шереметьево.
Александр Гудков вернулся в Россию, - рассказал изданию читатель и уточнил, что шоумена увидели в Шереметьево.
Ранее СМИ писали, что Гудкову грозит срок за клип «Я узкий». По словам главы генсовета Гражданского комитета РФ Артура Шлыкова, ролик был пародией на патриотическую песню Ярослава Дронова «Я русский».
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__