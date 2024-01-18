Священник: окунанием в прорубь на Крещение нельзя смыть грехи

По словам протоиерея Максима Первозванского, раньше окунание в прорубь в честь Крещения было лишь заключительным элементом данного праздника: сначала прихожане церкви должны были отстоять службу, а потом они шли крестным ходом до проруби, где совершали окунание.

Священнослужитель подчёркивает, что среди россиян есть ещё одно заблуждение касательно крещенских прорубей: многие верят, что окунание на Крещение способно смыть с человека все грехи.

Максим Первозванский уверяет, что это далеко не так, поскольку очистить свою душу от греховности человек способен только путём долгого покаяния.