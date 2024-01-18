Полуголая россиянка пыталась спуститься с 3 этажа по удлинителю

Инцидент произошёл в городе Рыбное Рязанской области, где молодая девушка в одних трусах устроила странное шоу для своих соседей: россиянка попыталась спуститься на землю из окна третьего этажа с помощью провода удлинителя.

К счастью, неравнодушные прохожие пожаловались на увиденное коммунальщикам, а те в свою очередь оперативно вызвали наряд спасателей.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС не мешкали ни минуты: один из спасателей поднялся на третий этаж по лестнице, после чего снял девушку с окна.