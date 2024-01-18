Пожилая киприотка провела в застрявшем лифте шесть дней

Непростое испытание пришлось пережить 76-летней уроженке Кипра Кивели Пападжон. Она более четырех десятилетий жила в Нью-Йорке, а на Рождество 1987-го года решила навестить родной город Лимассол.

28 декабря Кивели пошла за продуктами. Но, когда на лифте с покупками поднималась в квартиру на третьем этаже, на уровне второго этажа лифт застрял, пишет vokrugsveta.ru.

Кивели стала кричать и стучать в дверь лифта, но ее крики остались без ответа. Случилось так, что, кроме нее, в этом четырехэтажном здании никого не было, остальные квартиры пустовали.

Женщина оказалась в ловушке. Лифт был маленьким, она не могла там ни сесть, ни лечь. Кивели всю ночь до рассвета молилась, а утром опять начала стучать в двери и стены лифта, но безрезультатно.

Сначала киприотка старалась ничего не есть, чтобы не хотелось в туалет. Но потом пришлось начать понемножку есть то, что купила: хлеб, томаты, фрукты.

Все это время ее никто не искал, так как накануне она сказала своим родственникам в Лимассоле, что хочет уехать в другой кипрский город - Пафос. Но, когда 2 января 1988-го года, спустя 6 дней после того, как Кивели застряла в лифте, родственники созвонились, стало известно, что она в Пафос не приехала.

Племянница связалась с пожарными, и те освободили женщину из лифта и доставили в больницу.

После выздоровления Кивели отказалась от прежних планов провести пенсию на Кипре, и вернулась в Нью-Йорк, прожив там еще восемь лет, скончавшись в 1996 году.