Пожилая киприотка провела в застрявшем лифте шесть дней

15:29 2024-01-18
Пожилая киприотка провела в застрявшем лифте шесть дней

76-летней женщине пережить очень серьезное испытание помогли томаты, которые она купила накануне.

Непростое испытание пришлось пережить 76-летней уроженке Кипра Кивели Пападжон. Она более четырех десятилетий жила в Нью-Йорке, а на Рождество 1987-го года решила навестить родной город Лимассол.

28 декабря Кивели пошла за продуктами. Но, когда на лифте с покупками поднималась в квартиру на третьем этаже, на уровне второго этажа лифт застрял, пишет vokrugsveta.ru.

Кивели стала кричать и стучать в дверь лифта, но ее крики остались без ответа. Случилось так, что, кроме нее, в этом четырехэтажном здании никого не было, остальные квартиры пустовали.

Женщина оказалась в ловушке. Лифт был маленьким, она не могла там ни сесть, ни лечь. Кивели всю ночь до рассвета молилась, а утром опять начала стучать в двери и стены лифта, но безрезультатно. 

Сначала киприотка старалась ничего не есть, чтобы не хотелось в туалет. Но потом пришлось начать понемножку есть то, что купила: хлеб, томаты, фрукты.

Все это время ее никто не искал, так как накануне она сказала своим родственникам в Лимассоле, что хочет уехать в другой кипрский город - Пафос. Но, когда 2 января 1988-го года, спустя 6 дней после того, как Кивели застряла в лифте, родственники созвонились, стало известно, что она в Пафос не приехала.

Племянница связалась с пожарными, и те освободили женщину из лифта и доставили в больницу.

После выздоровления Кивели отказалась от прежних планов провести пенсию на Кипре, и вернулась в Нью-Йорк, прожив там еще восемь лет, скончавшись в 1996 году.

Светлана Игнатьева
16:57

Светлана Игнатьева

Супермодель девяностых Жизель Бюндхен из США сегодня работает в супермаркете

Супермодель девяностых Жизель Бюндхен из США сегодня работает в супермаркете

В Лос-Анджелесе звезда подиума лично приготовила смузи для поклонников по своему рецепту.
Светлана Игнатьева
16:47

Светлана Игнатьева

Музыкант из Липецка ради фита с Инстасамкой продал квартиру

Музыкант из Липецка ради фита с Инстасамкой продал квартиру

Артист K.KRASH выручил таким образом 3 миллиона российских рублей, чтобы раскрутить свой трек со звездой.
Светлана Игнатьева
16:13

Светлана Игнатьева

Дженнифер Лопес анонсировала трейлер фильма по мотивам своей жизни

Дженнифер Лопес анонсировала трейлер фильма по мотивам своей жизни

Полностью картину «Это я… сейчас: История любви» о жизни звезды покажут 16 февраля.
Андрей Ткачёв
16:10

Андрей Ткачёв

В Питере студента избили за футболку с нацистской надписью

В Питере студента избили за футболку с нацистской надписью

17-летний учащийся колледжа пришёл на пары с футболкой, на которой было написано White Side (Белая сторона).
Андрей Ткачёв
16:04

Андрей Ткачёв

В Подмосковье 11-летняя девочка воткнула нож в брата за разлитый суп

В Подмосковье 11-летняя девочка воткнула нож в брата за разлитый суп

Известно, что девочка и её девятилетний брат остались дома одни, в результате чего чуть не произошла трагедия.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Суд в Петербуре признал запрещенной одну из композиций Scally Milano

Суд в Петербуре признал запрещенной одну из композиций Scally Milano

В песне рэпера содержалась нецензурная брань, а также пропаганда употребления психоактивных веществ.
Андрей Ткачёв
16:00

Андрей Ткачёв

Игорю Стрелкову грозит почти 5 лет тюрьмы за призывы к экстремизму

Игорю Стрелкову грозит почти 5 лет тюрьмы за призывы к экстремизму

Прокурор попросил приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам колонии.
article_image 17:12

Педиатр Тем сообщила о налете на языке, свидетельствующем о болезни желудка и печени

Терапевт Зарема Тем утверждает, что о больном желудке "говорит" белесовато-сероватый налет на язык, а о проблемах с печенью — от светло-желтого до коричневого.

article_image 16:59

Почему ваш стиль вождения может свидетельствовать об апноэ во сне

Исследование показало, что водители, которые выключают Windows, чтобы не заснуть, могут страдать от апноэ во сне и подвергаются более высокому риску аварии.

article_image 16:54

Продукты, которые помогают снизить риск развития онкологии и сахарного диабета в преклонном возрасте

Рацион питания влияет на работу организма и самочувствие человека. Специалисты настоятельно рекомендуют следить за качеством и количеством потребляемой пищи, отдавая предпочтение здоровым продуктам.