Шизофреник по фамилии Зеленский вышел в окно после просмотра видео

21-летний житель Балашихи по имени Кирилл Зеленский живёт с мамой, которая уже привыкла к странному поведению сына, однако в этот раз юноша превзошёл все ожидания. По словам матери, Зеленский насмотрелся видео в интернете, после чего начал с криками бегать по дому.

Позднее Кирилл выбежал в подъезд, попытавшись забраться в шахту лифта. Уже после этого парня обнаружили на козырьке подъезда с травмами, характерными для падения с высоты.

Всё дело в том, что Зеленский стоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". В прошлый раз парень находился на лечении с ноября по декабрь 2023 года.