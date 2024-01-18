В Питере театральную труппу обвинили в поддержке Украины из-за цветов костюмов

15:40 2024-01-18
В Питере театральную труппу обвинили в поддержке Украины из-за цветов костюмов

На выступавших артистов пожаловалась посетительница театра, которая пришла на спектакль вместе с мамой.

Россиянка по имени Ангелина утверждает, что решила сделать подарок маме, купив ей и себе билеты на театральное представление в Санкт-Петербурге.

Во время спектакля Ангелина заметила, что у некоторых актёров труппы костюмы сине-жёлтых цветов. По словам девушки, ей пришлось успокаивать расстроенную маму, поскольку множество их знакомых сейчас находятся в зоне СВО, рискуя своими жизнями.

Один из актёров спектакля сообщил прессе, что он выступает в одном и том же костюме уже двадцать лет, следовательно, его наряд имел сине-жёлтые цвета задолго до начала спецоперации.

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