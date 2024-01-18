Бразилец простил жену, которая отрезала ему пенис из-за ревности

34-летняя бразильянка Дайян дос Сантос Фариас самостоятельно пришла в полицию, где рассказала, что отрезала пенис своему мужу. Поводом для такой жестокой экзекуции послужил тот факт, что последний занимался сексом с 15-летней племянницей.

Фариас связала супруга под предлогом сексуальных игр, после чего отрезала ему пенис. После этого женщина смыла пенис в унитаз, чтобы его не пришили обратно.

Пострадавший признался, что прощает жену, поскольку она и раньше была крайне ревнивой. При этом мужчина не стал комментировать обвинения в сексе с 15-летней племянницей.