Доктор Меллор рассказал, какие «диетические» блюда не помогут похудеть

Британский диетолог Дуэйн Меллор в интервью Daily Mail рассказал, что диетический шоколад или чипсы далеко не лучший вариант перекуса для эффективного похудения. По его словам, для здоровья более полезны йогурт без сахара и рисовые хлебцы.

Специалист по питанию уточнил, что диетический шоколад с добавлением искусственных подсластителей нередко содержит столько калорий, сколько и обычный шоколад на основе сахара.

В некоторых диетических чипсах, позиционируемых производителями как продукт для похудения, также может быть слишком много жиров. А перекус такими чипсами не поможет удовлетворить чувство голода.

Более здоровый и насыщающий вариант перекуса - молочные продукты с низким содержанием жиров и сахара, например, йогурт. Он содержит кальций, необходимый для нормальной работы сердца и кишечника.

Желающие сбросить лишние килограммы могут перекусить несладким попкорном и рисовыми хлебцами. В них мало жиров и много клетчатки - неперевариваемых волокон, перерабатываемых полезной микрофлорой кишечника.