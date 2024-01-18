Игорю Стрелкову грозит почти 5 лет тюрьмы за призывы к экстремизму

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан ещё в 2023 году. Сейчас ему грозит почти 5 лет лишения свободы за призывы к экстремизму в соцсетях. В частности, как экстремизм расценили его два конкретных поста в Telegram.

Речь идёт о сообщениях касательно событий в Крыму и жалобах на недостаточные денежные выплаты российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.

В ноябре 2023 года Игорь Стрелков выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах президента России, которые состоятся в марте нынешнего года.