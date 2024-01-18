Суд в Петербуре признал запрещенной одну из композиций Scally Milano

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал размещенную в интернете песню рэпера Даниила Дмитриева (Scally Milano) запрещенной. Как поясняет rambler.ru, в ней содержится нецензурная брань, а также пропаганда употребления психоактивных веществ.

При проведении мониторинга сети Интернет выявлена аудиоинформация (произведение исполнителя Scally Milano "Гнида"), которая содержит нецензурную брань и предполагает слушателю потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда), - гворится в пресс-релизе объединенной пресс-службе городских судов. Суд признал песню информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В пресс-службе также напомнили: административный иск им направила прокуратура.

В июне 2023 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению на территории РФ 4 песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков и нецензурной брани.

А в октябре 2023-го года Невский суд Петербурга оштрафовал рэпера на 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух песнях.