В Питере студента избили за футболку с нацистской надписью

События произошли в Охтинском колледже Санкт-Петербурга, где 17-летний подросток пришёл на занятия в футболке с нацистской надписью. Другой студент не смог скрыть своего возмущения, спросив у носителя майки, не фашист ли он, на что получил утвердительный ответ.

После этого подростка в майке "White Side" доставили в травмпункт с разбитым носом, а нападавший начал плакать и извиняться за своё поведение.

Характерно, что драчун занимается в секции единоборств. Оба парня никогда не попадали в поле зрения полиции и имеют хорошую успеваемость по учёбе.