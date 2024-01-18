Дженнифер Лопес анонсировала трейлер фильма по мотивам своей жизни

Дженнифер Лопес на днях выпустила трейлер к будущему альбому, сообщает peopletalk.ru.

А теперь звезда познакомила с анонсом фильма по мотивам ее жизни «Это я… сейчас: История любви».

Лента расскажет историю артистки ее глазами.

Это панорама с фантастическими костюмами, захватывающей хореографией, а также звездами в эпизодических ролях. Она представляет собой ретроспективу неунывающего сердца Дженнифер, - говорится в описании проекта.

Джей не только снялась в главной роли фильма, но также приняла участие в разработке сценария. Над картиной работал и Бен Аффлек.

Выход фильма запланирован на 16 февраля.