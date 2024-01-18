Дженнифер Лопес анонсировала трейлер фильма по мотивам своей жизни

Дженнифер Лопес на днях выпустила трейлер к будущему альбому, сообщает peopletalk.ru.
А теперь звезда познакомила с анонсом фильма по мотивам ее жизни «Это я… сейчас: История любви».
Лента расскажет историю артистки ее глазами.
Это панорама с фантастическими костюмами, захватывающей хореографией, а также звездами в эпизодических ролях.
Она представляет собой ретроспективу неунывающего сердца Дженнифер, - говорится в описании проекта.
Джей не только снялась в главной роли фильма, но также приняла участие в разработке сценария. Над картиной работал и Бен Аффлек.
Выход фильма запланирован на 16 февраля.
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