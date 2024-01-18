Музыкант из Липецка ради фита с Инстасамкой продал квартиру

В популярном шоу, где участвовал липчанин Кирилл Леликов, одним из членов жюри проекта была Дарья Зотеева, известная под ником Инстасамка. Главный приз передачи – совместный трек со звездой, напоминает kp.ru.

Кирилл впечатлил исполнительницу хита «За деньги да» и получил шанс создать с ней трек.

Песню записали и опубликовали на площадках, однако для продвижения дуэта были нужны дополнительные средства. Кирилл решился на продажу своего жилья в родном городе. Сделка принесла ему 3 миллиона рублей.

Мне как финалисту команды Дарьи давалась возможность сделать совместный трек. Но на его выпуске ничего не заканчивается. Дальше мы с командой начали большое количество съемок для продвижения трека в соцсетях, - пояснил певец. А это - продюсеры, свет, постпродакшн, стилисты. Большая рекламная кампания стоит недешево. И в целом делать музыку дорогое удовольствие, а я ведь простой парень из Липецка.

Но все пошло не совсем по плану: трек не попал в чарты. И многие читатели недоумевали: зачем нужно было лишать себя крыши над головой?

Но музыкант уверен, что он все сделал правильно.

В Липецке молодой человек жил до 17-ти лет, затем переехал в Москву. Но малую родину считает своим местом силы и часто гостит у семьи.