Супермодель девяностых Жизель Бюндхен из США сегодня работает в супермаркете

Супермодель девяностых Жизель Бюндхен вышла в супермаркет Erewhon в Лос-Анджелесе на работу, сообщает Hypebeast.

Звезда подиума начала сотрудничество с продуктовым магазином города и велнес-центром, чтобы представить смузи Giselderberry Boost Smoothie. Она лично приготовила для гостей напитки по своему рецепту.

В напиток входят сироп черной бузины, кокосовое молоко, миндальное масло, растительный протеин, банан и финики.

Бюндхен подчеркнула, что смузи появился в продаже за несколько месяцев до выхода ее кулинарной книги «Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body & Feed Your Soul». Первые тома издания поступят в продажу 26 марта.