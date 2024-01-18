Китайские учёные впервые в истории клонировали макаку-резус

Обычно макаки-резус используются в научных экспериментах по всему миру из-за их высокой физиологической схожести с человеком. Несмотря на успешность клонирования макаки-резус в Китае у этого эксперимента уже появились противники.

Представители Британского королевского общества утверждают, что клонирование макак-резус недопустимо из-за страданий данных животных, ведь большинство из клонированных макак умирают в первые часы жизни.

Также известно, что только 1-3 процента клонированных макак-резус появляются на свет полностью здоровыми, в то время как остальные страдают от генетических и физических заболеваний.