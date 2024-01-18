В Ангарске родители возмутились из-за танцевального номера детей с тверком

В Ангарске театрально-танцевальный спектакль привёл к настоящему скандалу, поскольку выступавшие дети трясли ягодицами прямо со сцены, тем самым ошарашив взрослых.

Некоторые из участников мероприятия хлопали друг друга по попе, что также не пришлось по вкусу родителям, большинство из которых оставили гневные комментарии в соцсетях под роликом с выступлением детей.

Директор хореографической группы со скепсисом отнёсся к справедливости таких обвинений, заявив, что тверт также является элементом творчества.