40% россиян назвали заботу близки главным подарком на Новый год

Согласно данным социологического опроса, почти 40 процентов россиян получили на Новый год "любовь и заботу близких" в качестве подарка. Вероятно, таким образом опрошенные элегантно сообщили о том, что им ничего не подарили.

Ещё 23 процента российских граждан получили в подарок на Новый год алкогольные напитки, конфеты и гастрономические продукты. 15-ти процентам россиян подарили косметику, бижутерию и деньги.

Наиболее разнообразные подарки получали российские женщины. Также выяснилось, что 17-ти процентам российских мужчин подарки не подарили вовсе.