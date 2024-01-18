На Wildberries нашли недетскую картину по мотивам Гарри Поттера

Пользователи соцсетей наткнулись на странный товар, размещённый на маркетплейсе Wildberries: один из продавцов выставил картину с Хагридом из фильмов о Гарри Поттере.

Тем не менее, лесник-волшебник на картине выглядит вовсе не по-детски: на ней Хагрид лежит возле камина полностью обнажённым, а его половой орган прикрывает шляпа, распределявшая юных магов по факультетам.

Продавец картины требует за свой товар 640 российских рублей, утверждая, что сейчас она продаётся с внушительной скидкой. Стоимость картины без скиды составляет 2000 рублей.