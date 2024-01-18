В Казахстане рэпера Akon забросали трусами и лифчиками на концерте

Известно, что концерт Akon в Астане прошёл ещё 18 декабря, однако о деталях мероприятия широкой общественности стало известно лишь сегодня. В соцсетях завирусилось видео того, как казашки бросают в Akon собственные трусы. В это время ошарашенный рэпер продолжает выступать, но скрыть свою удивление у него не получается.

Данный инцидент вызвал возмущение у подавляющего большинства казахских мужчин, которые утверждают, что Akon больше не следует пускать в Казахстан.

Также казахские активисты предлагают разыскать женщин, бросавших в Akon своё нижнее бельё, и наказать их по всей строгости морально-нравственного закона.