Написавшая роман о борьбе с ИИ японка призналась, что ей помогал ChatGPT

Известно, что Риэ Кудан удостоилась премии Рюноскэ Акутагавы за роман "Токийская башня сочувствия", повествующем о женщине-архитекторе, которая боролась со строительством комфортабельной башли для заключённых. Также героиня романа вела борьбу с искусственным интеллектом.

Позднее Кудан призналась, что около пяти процентов от всех предложений в её новой книге были написаны нейросетью ChatGPT. Составленные чат-ботом предложения попали в книгу без каких-либо правок.

По словам Риэ Кудан, в будущем она планирует продолжить использование нейросетей для написания своих новых книг, поскольку девушка верит, что эта технология позволяет раскрыть незадействованный творческий потенциал.