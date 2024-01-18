В крови баскетболиста ЦСКА Курбанова обнаружили кокаин

37-летний баскетболист клуба ЦСКА Никита Курбанов попал в поле зрения РУСАДА, после чего в его крови обнаружили следы кокаина. Из-за заваленного допинг-теста спортсмена отстранили от игр на три месяца.

Тем не менее, 27 октября Курбанов сам объявил о приостановке своей спортивной карьеры, сославшись на личные причины без объяснения подробностей.

Ещё до этого, 20 октября минувшего года, Никита Курбанов был временно отстранён. Данное отстранение суммировалось со сроком его дисквалификации за кокаин, благодаря чему баскетболист может возобновить карьеру уже завтра.