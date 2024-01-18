В Речицком районе при обрушении дома погиб человек

Трагедия произошла 17 января в деревне Стасевка Гомельской области, когда около 18.00 строители осуществляли снос деревянного нежилого дома. В какой-то момент в доме произошёл обвал конструкции, которая упала на одного из рабочих.

Прибывшие на место событий спасатели обнаружили тело мужчины 1980-го года рождения. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы

По данным управления МЧС по Речицкому району, погибший мужчина не был официально трудоустроен. В отношении произошедшего назначена судебная проверка.