В Минске двое мужчин совратили 14-летнего школьника

19:18 2024-01-18
В Минске двое мужчин совратили 14-летнего школьника

О случившемся стало известно благодаря матери пострадавшего, которая увидела подозрительную переписку в телефоне сына.

Выяснилось, что 14-летний подросток познакомился с 46-летним мужчиной, который проживал в том же подъезде. Взрослый убедил ребёнка, что видит в нём актёрский талант, после чего пригласил на "пробы" к себе домой.

Там злоумышленник познакомил парня со своим 21-летним другом, и вместе они неоднократно совершали действия сексуального характера в адрес 14-летнего юноши.

В настоящий момент 46-летний и 21-летний совратители задержаны милиционерами в соответствии с заявлением, написанным матерью пострадавшего.

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