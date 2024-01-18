Жительница Молодечно дважды за год стала жертвой мошенников

В мае 2023 года жительнице Молодечно позвонили якобы из банка, сообщив ей, что на её имя пытаются взять кредит. Чтобы этого не произошло, женщине предложили перевести 20 тысяч рублей в безопасное место. Женщина последовала совету, только потом осознав, что её обманули.

Тем не менее, данный случай ничему не научил пострадавшую: позднее она увидела в интернете объявление брокера, который гарантировал лёгкий заработок любому.

Доверчивая пенсионерка одолжила деньги у знакомых, а также взяла кредит на 20 тысяч рублей, купив бытовую технику. После этого она продала её как подержанную за 6 тысяч рублей, а вырученные деньги перевела мошеннику.