Ford Raptor поучаствует в ралли Дакар-2025

19:35 2024-01-18
Ford Raptor поучаствует в ралли Дакар-2025

Однако остаётся загадкой, какая именно модификация данного автомобиля будет представлена на престижных гонках по бездорожью.

Представляющая Ford Motor Company компания Blue Oval анонсировала участие внедорожника Ford Raptor в ралли Дакар, которое состоится в 2025 году. Предполагается, что в ралли могут поучаствовать F-150 Raptor, Bronco Raptor или Ranger Raptor.

Судя по тизеру от Blue Oval, с большой долей вероятности в гонках Дакар-2025 будет участвовать именно Ranger Raptor. Также это косвенно подтверждается тем фактом, что Ranger участвует в Дакар уже с 2014 года.

Ожидается, что компания M-Sport продолжит помогать Ford в рамках подготовки к участию её внедорожника к самому престижному ралли современности.

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