26 декабря 2023 года на рассмотрение в Верховную раду Украины был внесён законопроект, предлагающий снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет. Тот же закон предлагает ввести электронные повестки о необходимости явиться в военкомат. Интересен тот факт, что до анонсирования закона Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать 450-500 тысяч украинцев для их отправки на фронт.

По словам Зеленского, такая инициатива взята не с потолка: якобы с таким предложением выступило руководство Генштаба ВСУ. Позднее главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный указал на ложь президента, заявив, что никогда не выступал с такими инициативами.

Тем не менее, слова Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона мужчин вкупе с новым законом о мобилизации уже спровоцировали волну общественного недовольства на Украине. Так, жёны мобилизованных мужчин стали всё чаще выходить на главную площадь Киева с требованием вернуть их мужей "на гражданку".

Позднее вспыли новые подробности о правках в закон о мобилизации на Украине: инициаторы законопроекта предлагали запретить уклонистам покидать страну. Кроме того, им хотят запретить управление транспортным средством, взятие кредитов и другие операции с ценными бумагами и деньгами.

Самым скандальным положением нового мобилизационного закона стало предложение отправить на фронт инвалидов третьей группы. К числу заболеваний, под которые подпадает данная группа инвалидности, относятся отсутствие одного глаза, поражение части лёгкого, ампутация одной из конечностей и рост ниже 130 сантиметров.

Украинские депутаты быстро осознали, что пахнет жареным, поскольку мирные жители Украины больше не боятся говорить о своём недовольстве, оставляя гневные комментарии в соцсетях. В связи этим 11 января 2024 года депутаты Верховной рады отозвали новый законопроект о мобилизации "на доработку".

Депутаты, являющиеся прямыми выходцами из народа, оказались существенно умнее, нежели более вышестоящие политики. Например, сам Владимир Зеленский утверждает, что во время конфликта с Россией украинцы не имеют права "просто дышать воздухом": президент уверен, что граждане Украины должны либо работать и платить налоги, либо воевать.

Не менее циничное утверждение сделал сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк, который публично заявил, что новый закон о мобилизации на Украине будет принят вне зависимости от того, нравится он депутатам и гражданам или нет. Подоляк отметил, что новая мобилизационная инициатива и не должна никому нравится.

В настоящий момент совершенно очевидно, что высшие эшелоны власти Украины не намерены отказываться от идеи мобилизовать 500 000 мужчин для их отправки в зону боевых действий. Это наглядно демонстрируют те же высказывания Зеленского и Подоляка, которые готовы отправлять на убой своих соотечественников с целью сохранить свои места во властных кабинетах.

Стремление мобилизовать как можно больше военнообязанных мужчин продиктовано огромными потерями Киева на фронте. Так, 19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за время контрнаступления вооружённые силы Украины потеряли более 159 тысяч солдат.

Желание заместить эти потери ужесточением закона о мобилизации грозит Владимиру Зеленскому не только потерей поста президента, но и жизни: градус общественного недовольства на Украине свидетельствует о неотвратимости нового Майдана, жертвой которого падут восседающие в Киеве чиновники.

Данную позицию разделяет бывший президент России Дмитрий Медведев, накануне высказавший крайне интересную мысль. По мнению Медведева, существование Украины угрожает самим украинцам, поскольку эта страна находится на территориях, исторически принадлежащих Москве. Следовательно, российско-украинский конфликт будет продолжаться до перехода этих территорий под контроль России.

Медведев уверен, что кратчайшим путём для завершения боевых действий на Украине будет общественно-военный переворот, необходимость которого обусловлено отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Таким образом, свержение Зеленского станет началом для полноценного диалога между Киевом и Москвой, что наконец принесёт мир в регион.