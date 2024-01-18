В небе над Белгородской областью замечен необычный свет

В четверг вечером, 18 января, российские пользователи соцсетей начали публиковать видеоролики из Белгородской области, на которых запечатлены яркие вспышки света в небе над регионом.

Судя по видеозаписям, данное явление внешне напоминает очень сильную грозу, однако при этом белгородцы не наблюдают ни молний, ни грома.

В октябре 2022 года жители Белгородской области уже жаловались на странный свет в небе. Тогда предполагалось, что он мог являться следствием применения новейшего оружия армии России. Впоследствии оказалось, что светом было обычное атмосферное явление под названием гало.