В небе над Белгородской областью замечен необычный свет

21:09 2024-01-18
В небе над Белгородской областью замечен необычный свет

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео со вспышками света в небе над Белгородской областью.

В четверг вечером, 18 января, российские пользователи соцсетей начали публиковать видеоролики из Белгородской области, на которых запечатлены яркие вспышки света в небе над регионом.

Судя по видеозаписям, данное явление внешне напоминает очень сильную грозу, однако при этом белгородцы не наблюдают ни молний, ни грома.

В октябре 2022 года жители Белгородской области уже жаловались на странный свет в небе. Тогда предполагалось, что он мог являться следствием применения новейшего оружия армии России. Впоследствии оказалось, что светом было обычное атмосферное явление под названием гало.

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