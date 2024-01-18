Жителю Турции уменьшили член на операции по его увеличению

Изначально турок согласился на операцию, поскольку ему пообещали удлинить половой орган на целых три сантиметра. В итоге мужчина перенёс две серьёзные операции и сейчас проходит реабилитацию, которую сам называет крайне болезненной.

После нескольких операций выяснилось, что пенис турка не только не стал больше, но и вовсе уменьшился на сантиметр. Кроме того, теперь достоинство мужчину покрыто уродливыми шрамами.

Пострадавший был вынужден обращаться в суд, где хочет взыскать с хирурга 16 500 долларов. В свою очередь медик утверждает, что половой орган турка изначально был такой длины.