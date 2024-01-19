Путин потребовал, чтобы чиновники пересели на российские авто

Госзакупки автомашин иностранного производства для чиновников нужно прекратить, российские госслужащие должны ездить на машинах отечественного производства, считает президент России Владимир Путин.

Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, - передает слова Путина на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности interfax.ru.

Лидер России при этом добавил, что "где-то будет поскромнее, чем раньше", но "ничего страшного".